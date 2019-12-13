المليشيا الحوثية تشن قصفا مدفعيا على أحياء سكنية في حيس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مليشيا الحوثي، نهار اليوم الجمعة، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن. وقصفت المليشيا منازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبقذائف هاون عيار 82 بشكل عنيف. حسب مصادر محلية. إلى ذلك فتحت المليشيا، الموالية لإيران، نيران أسلحتها المختلفة على مناطق أخرى شمال مديرية حيس، مستخدمة الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، بجانب إطلاق عدد من قذائف آر بي جي صوب المنازل، كما استهدفتها بنار كثيفة من الأسلحة الرشاشة المتوسطة، عيار 14.5 ومعدل البيكا والأسلحة الخفيفة والقناصة. ويتزامن القصف الحوثي الممنهج، واليومي، على مدينة حيس مع عمليات استهداف واسعة طالت مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، في ظل تجاهل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه تصعيد حوثي خطير، يشير بوضوح إلى تنصل المليشيا من اتفاق الهدنة، الخاص بالمحافظة، المبرم منذ عام في العاصمة السويدية ستوكهولم.



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