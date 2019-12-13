عرف على مواعيد إقلاع وهبوط الخطوط الجوية اليمنية ليوم غدا السبت 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" برنامج مواعيد إقلاع وهبوط طيران الخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م، وهي على النحو التالي :

رقم الرحلة: 607 خط الرحلة: القاهرة – سيئون الاقلاع : 02:15 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة) . الوصول: 06:30 صباحا . رقم الرحله : 644 خط الرحلة: سيئون – عمان الاقلاع : 07:45 صباحا . الوصول : 10:00 صباحا . Advertisements رقم الرحلة: 645 خط الرحلة: عمان – سيئون الاقلاع : 11:00 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 15:15 عصرا . رقم الرحلة: 606 خط الرحلة: سيئون – القاهـرة الاقلاع : 16:00 مساء . الوصول: 18:45 مساء . رقم الرحلة: 601 خط الرحلة: القاهرة – عـدن الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة) الوصول : 06:30 صباحا. رقم الرحلة: 506 خط الرحلة: عدن – جدة الاقلاع : 08:30 صباحا . الوصول: 10:30 صباحا . رقم الرحلة: 507 خط الرحلة: جدة – عـدن الاقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جدة) الوصول : 14:00 ظهرا . رقم الرحلة: 600 خط الرحلة: عـدن – القاهرة الاقلاع: 15:00 عصرا. الوصول: 17:30 مساء.

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