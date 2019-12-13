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عرف على مواعيد إقلاع وهبوط الخطوط الجوية اليمنية ليوم غدا السبت 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

عرف على مواعيد إقلاع وهبوط الخطوط الجوية اليمنية ليوم غدا السبت 

الخليج 365

ينشر "الخليج 365" برنامج مواعيد إقلاع وهبوط طيران الخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م، وهي على النحو التالي :

رقم الرحلة: 607  خط الرحلة: القاهرة – سيئون  الاقلاع : 02:15 بعد منتصف الليل.  (توقيت القاهرة) . الوصول: 06:30 صباحا .

رقم الرحله : 644  خط الرحلة: سيئون – عمان  الاقلاع : 07:45 صباحا . الوصول : 10:00 صباحا .

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رقم الرحلة: 645  خط الرحلة: عمان – سيئون  الاقلاع : 11:00 ظهرا.  (توقيت عمان)  الوصول : 15:15 عصرا .

رقم الرحلة: 606  خط الرحلة: سيئون – القاهـرة  الاقلاع : 16:00 مساء . الوصول: 18:45 مساء .

رقم الرحلة: 601  خط الرحلة: القاهرة – عـدن  الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل.  (توقيت القاهرة)  الوصول : 06:30 صباحا. 

رقم الرحلة: 506  خط الرحلة: عدن – جدة  الاقلاع : 08:30 صباحا . الوصول: 10:30 صباحا .

رقم الرحلة: 507  خط الرحلة: جدة – عـدن الاقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جدة)  الوصول : 14:00 ظهرا .

رقم الرحلة: 600  خط الرحلة: عـدن – القاهرة  الاقلاع: 15:00 عصرا.  الوصول: 17:30 مساء.

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