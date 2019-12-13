سفير اليمن يلتقي رئيس الدائرة السياسية بوزارة الخارجية السلوفاكية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سلوفاكيا

التقى سفير اليمن غير المقيم في سلوفاكيا هيثم شجاع الدين، اليوم الجمعة، رئيس الدائرة السياسية بوزارة الخارجية السلوفاكية، رومان بوزيك .

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وفي اللقاء، استعرض السفير شجاع الدين مستجدات الأوضاع في بلادنا .. مستنكراً قيام ايران بتسليم المقرات الدبلوماسية التابعة للحكومة اليمنية الى ممثلي ميليشيا الحوثي في طهران والذي يعد خرقا للأعراف الدبلوماسية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية .

وحذر السفير شجاع الدين من إستمرار الميليشيات الحوثية في منع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الخزان العائم في سفينة صافر قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة لتقييم حجم الإضرار التي لحقت بالخزان من اجل البدء بإجراء اعمال الصيانة ينذر بكارثة بيئية محتملة .. لافتاً إلى حجم الكارثة البيئية التي قد يسببها حدوث إنفجار أو تسريب الخزان والتي قد تمتد من البحر الاحمر إلى البحار المجاورة .

من جانبه عبر المسؤول السلوفاكي عن قلق بلاده من عدم السماح لفريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الخزان النفطي العائم .. مؤكدا تطلع بلاده الى تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن .