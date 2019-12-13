شاهد.. منصة تيدكس صنعاء وومن تطلق قصص 7 نساء يمنيات  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

Advertisements الخليج 365 - صنعاء

نظم مجموعة من الشابات و الشباب المتطوع المستقل المتطلع للحياة و الافكار الخلاقة بشكل تطوعي فعالية تيدكس صنعاء وومن Tedx Sana'a Women ، اول فعالية مخصصة للنساء من تيدكس صنعاء.



ويهدف الحدث الى نشر الافكار المبدعة والخلاقة عبر منصة تيدكس صنعاء وومن واطلقت المنصة قصص 7 نساء يمنيات ملهمات تنوعت قصصهن في مجالات علميه وبحثيه وفنيه مختلفة بالإضافة لاستضافة المنصة مواهب متنوعه من الشباب اليمني تعددت بين غناء وعزف ورسم في حضور مهيب لآلة القنبوس اليمنية.

يجدر الإشارة الى ان الحدث برعاية المركز التجاري للسيارات والمحركات AMTC راعي ذهبي والمحطة راعي تقني وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والجهات المتعاونة ويكان للخدمات الإعلامية ويوديت التقنية وكونكت لتزويد الانترنت وميستري كريتيف سلوشن ، والتي اسهمت في نجاح الحدث.