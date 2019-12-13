غريفيث: انهيار اتفاق الرياض سيكون ضربة مدمرة لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قال المبعوث الاممي الى اليمن السيد “مارتن غريفيث” ان انهيار اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيكون ضربة مدمرة لليمن.

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وأكد غريفيث حول اتفاق الرياض في حوار خاص معه اجراه الموقع الرسمي للأمم المتحدة ” أخبار الامم المتحدة”: أعتقد أنه يمكننا أن نرى أن هناك مصلحة لدى كل من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيقها، ربما ليس في جميع جوانبها، ولكن بما فيه الكفاية للسماح لنا في عملية الأمم المتحدة بالتوسط لإنهاء الصراع الشامل. إذا، اتفاق الرياض يمنحنا الوقت، ونأمل ذلك.

واضاف، أعتقد أنه من المهم حقا أن يطبق هذا الاتفاق في أساسياته على الأقل. فنحن جميعا قلقون بشأن ما إذا كان سيتحقق. ولكن كل الاتفاقيات بصيغتها المكتوبة توفر عندما يتم التفاوضُ عليها ونشرُها، خطوطا زمنية واضحة جدا لتحقيق النقطة “أ” أو “باء” أو “جيم”. وفي الحياة الواقعية لا تسير الأمور تماما وفقا للخطة.

وأشار غريفيث بالقول: لذلك أعتقد أنه من المبكر بعض الشيء القول إن هذه الاتفاقية لا تسير على ما يرام. صحيح أنها لا تسير وفقا لتلك الخطط، ولكن تواصلت بالأمس بينما كنت متوجها إلى نيويورك مع كبار المسؤولين في الحكومة السعودية حول احتمالات تطبيق اتفاقية الرياض، التي توسطوا لإبرامها، وأكدوا لي أنهم يحرصون على ذلك. والأهم من ذلك، أعتقد أنه يمكننا أن نرى أن هناك مصلحة لدى كل من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيقها، ربما ليس في جميع جوانبها، ولكن بما فيه الكفاية للسماح لنا في عملية الأمم المتحدة بالتوسط لإنهاء الصراع الشامل. إذا، اتفاق الرياض يمنحنا الوقت، ونأمل ذلك. لكن إذا انهار، أعتقد أنها ستكون ضربة مدمرة لليمن.