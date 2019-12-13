شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : اول رد على قرار الحوثي بقطع شبكات الانترنت وإزالتها ومصادرة أجهزتها في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. "الردع السعودي" يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الحمادي ومن نفذ وكيف تمت العملية؟ حادث مرعب في جبل سمارة لسائق يفصل رأسه عن جسده (تفاصيل) انشقاقات قيادات عسكرية حوثية برتب عليا .. وناطق الجيش الوطني يعلن عن وصول 17 قائدا من العاصمة صنعاء إلى مناطق الشرعية ويكشف التفاصيل السعودية تعلن رسميا ترحيل مليون مغترب .. وهذا عدد المغتربين اليمنيين الذين تم ترحيلهم رغم انهم يحملون اقامات نظامية ( تعرف على العداد)

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