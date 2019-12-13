شكرا لمتابعة خبر عن خبر صادم : السعودية تعلن رسميا ترحيل مليون مغترب .. وهذا عدد المغتربين اليمنيين الذين تم ترحيلهم رغم انهم يحملون اقامات نظامية ( تعرف على العداد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اول رد على قرار الحوثي بقطع شبكات الانترنت وإزالتها ومصادرة أجهزتها في العاصمة صنعاء شاهد بالفيديو.. "الردع السعودي" يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الحمادي ومن نفذ وكيف تمت العملية؟ حادث مرعب في جبل سمارة لسائق يفصل رأسه عن جسده (تفاصيل) انشقاقات قيادات عسكرية حوثية برتب عليا .. وناطق الجيش الوطني يعلن عن وصول 17 قائدا من العاصمة صنعاء إلى مناطق الشرعية ويكشف التفاصيل

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