شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية :سكران عاد من حفلات الترفيه إلى المسجد وبدلًا من ‘"الاذان" ردد أغنية شهيرة ..شاهد كيف كانت ردة فعل المصلين(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد سلسلة الفضائح في المراقص و البارات الحلال، وصلت الفضيحة إلى المسجد ووقت صلاة الفجر. فقد إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمؤذن حضر من البار أو إحدى حفلات الترفيه التي تنتهي مع أذان صلاة الفجر، وعندما وصل إلى الصلاة خير من النوم، غنى وقال يا نونو يا نونو.

وبعد أخذ الميكرفون منه تبين إنه في حالة سكر شديدة نتيجة شربه ‘‘الخمر الحلال’’، الذي تعاطاه في حفلات الترفيه. ---------------- شاهد ايضا آخر الأخبار الساخنة : • عاجـــل : عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة ..هذا الشعب لايوجد انذل واحقر منه على المنطقة العربية ..شاهد من يكون • عريس يفشل امام زوجته في ليلته الأولى .. شاهد فيديو مسرب يرصد ردة فعله الصادمة..(فيديو) Advertisements • لأول مرة ..وسائل الإعلام السعودية تنشر صورا للأميرة سارة زوجة محمد بن سلمان ..شاهد • على الهواء مباشرة ... شاهد فضيحة مذيعة قناة الاخبارية السعودية ..زلة لسان تحرج المملكة امام العالم اجمع وتكلفها ثمنًا غاليًا ..«فيديو» --------------------------------- وهجم المصلين على المؤذن الذي نسي أن يقول الصلاة خير من النوم فردد يا نونو يا نونو لفترة طويلة قبل أن يستطيع المصليين السيطرة عليه و أخذ المايكرفون منه، وقام احدهم بضربه قبل أن ينقطع البث من مصور الحدث. ​​​

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