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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعملية عاجلة..طبيب جراح يمني ينقذ حياة شاب سعودي

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شاهد بالصورة القاتل الحقيقي للشهيد عدنان الحمادي ..تفاصيل جديدة وردتنا قبل قليل تنسف كل ما تم الحديث عنه سابقا بشأن اغتيال الحمادي ( شاهد صورة القاتل )�ستمر الكوادر الطبية اليمنية المهاجرة في التميز، إذ لا يكاد يمر علينا شهرا كاملا دون أن نقرأ عن إبهار طبي يقوم به أحد الكوادر اليمنية المهاجرة.

هاهو الطبيب الجراح اليمني / عبدالكريم فرحان أحمد يقود فريقا جراحيا في مستشفى الملك سعود ابن عبدالعزيز بعنيزة، يتمكن من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 33عاما.

وبحسب ما نقله موقع المديرية العامة للشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية ،استقبل طوارئ مستشفى الملك سعود بعنيزة مواطن 33 عام , كان يعاني من غيبوبة.. وعلى الفور قام فريق طوارئ المستشفى بإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للحالة حيث تبين خلالها تعرضه لجلطة في المخ أدت إلى إزاحة المخ والضغط على الجانب السليم في المخ بسبب الإرتشاح الناتج من الإحتشاء الحاد.

بعد ذلك تم نقل الحالة الى غرف العمليات حيث قام فريق جراحة المخ والأعصاب برئاسة "الإستشاري الجراح اليمني ،الدكتور/ عبدالكريم فرحان أحمد" بإجراء عملية جراحية تكللت والله الحمد بالنجاح حيث تم خلالها رفع العظمة وفتح وترقيع أغلفة المخ لإزالة الضغط وتم وضع العظمة تحت الجلد منطقة البطن لإعادتها بعد تحسن المريض واستقرار حالته.

بعد ذلك تم نقل المريض لغرف العناية المركزة وبعد تحسن حالته أحيل لقسم التنويم .. بفضل الله خرج بصحة جيدة بدرجة وعي "15/15".

مدير المستشفى الدكتور / ياسر بن عبدالله السيوفي صرح انه في مثل هذه الحالات وبالتوقيت المناسب وسرعة التدخل الجراحي هو ما تعتمد عليه النتيجة.

ووجه الشكر والتقدير للدكتور "اليمني الجراح ، عبدالكريم فرحان" ولجاهزية قسم العمليات وأطباء التخدير لدورهم الأساسي في نجاح الجراحات المعقّدة وأيضا أطباء العناية المركزة وجميع الفرق ممثله بالطاقم الاداري والطبي والفني.

++++نبذة مختصرة:

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الدكتور اليمني الجراح / عبدالكريم فرحان أحمد في إجراء مثل هذه العمليات الجراحية العاجلة والخطيرة ، حيث سبق وأن أجرى العديد منها تكللت جميعها بالنجاح.

يشار إلى أن الدكتور عبدالكريم فرحان أحمد من مواليد شرعب الرونة محافظة تعز وسط اليمن، تفوق في تحصيله العلمي منذ نعومة أظفاره حيث تلقى تعليمه الأساسي في معهد مصعب إبن عمير ، ثم مجمع الفوز التربوي الذي حصل فيه على درجات عالية مكنته من الإلتحاق بكلية الطب جامعة صنعاء، بعد ذلك تخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ، وشغل منصب رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري في المستشفى السعودي الألماني بالعاصمة اليمنية صنعاء ، ثم استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الملك سعود إبن عبدالعزيز بمنطقة عنيزة بالمملك العربية السعودية.