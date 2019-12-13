شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..طالبة يمنية (14 سنة) في المملكة ترفع رؤوس كل اليمنيين وتهز وجدانهم وتقوم بعمل بطولي نادر عجز عنه اقوى الرجال ( لن تصدق ماذا فعلت هذه البطلة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..طالبة يمنية (14 سنة) في المملكة ترفع رؤوس كل اليمنيين وتهز وجدانهم وتقوم بعمل بطولي نادر عجز عنه اقوى الرجال ( لن تصدق ماذا فعلت هذه البطلة )

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