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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..وزير الخارجية يباغت السعودية والامارات ويصعق الرئيس هادي ويهز كل اركان الشرعية ويعلن ولائه المطلق لعبد الملك الحوثي

اثار المقال الاخير الذي نشره وزير الخارجية السابق الدكتور خالد اليماني مخاوف لدى دول التحالف والرئيس هادي من ان يكون قد غير ولائه بعد تقديم استقالته ولجوئه لأمريكا واصبح مواليا للحوثيين .

المخاوف جاءت بعد ان اكد اليماني في مقالته انه صافح المتحدث باسم الحوثيين واعتبر كافة الحوثيين اخوة له رغم الماسي ، ولفت اليماني انه فقط اراد ايصال رسالة بأنه لا داعي للاحقاد وان تحقيق السلام هو المهم .

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لافتا الى ان حتى تلك المصافحة لم تسلم من النقد رغم انه لا يمتلك القرار ، وانما القرار بيد الرئيس هادي .

وقال خالد اليماني في مقال حصل “الميدان اليمني” على نسخة منه: “بعد تأكيدات من المجتمع الدولي وحلفائنا وأصدقائنا ، وبعد التزامات صادقة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) والأمين العام للأمم المتحدة، وافقت الحكومة اليمنية على نتائج ستوكهولم وكانت مقتنعة بجدية المجتمع الدولي يتعامل مع الحديدة. اليوم ، تثبت أنها فرصة ضائعة”.

وأوضح وزير الخارجية اليمني السابق أنه على الصعيد الشخصي: “تعرضت لانتقادات شديدة من بعض الناشطين الحكوميين، الذين حملوني المسؤولية عن “اتفاق غير مكتمل” على الرغم من حقيقة أن أعلى مستويات الحكومة وافقت على النتيجة وكنت مجرد مفاوض رئيسي”.

وأشار إلى أن “الوفد الحكومي كان دقيقًا في التأكد من أن أي نتيجة ستلتزم بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والسيادة اليمنية ودستورها وقوانينها، ولن تقوض دور الحكومة اليمنية كأداة للدفاع المصالح الاستراتيجية الحيوية لليمن”.

وكشف اليماني عن ما تعرض له بسبب مصافحته لناطق الحوثيين وكبير ممثلي الجماعة في مشاورات ستوكهولم، محمد عبد السلام، قائلاً: “حتى المصافحة السامية للممثل الحوثي بعد الإعلان عن اتفاقية ستوكهولم لم تترك بدون نقد. في تلك اللحظة ، كنت أعلم أنني انتهكت أحد المحرمات في “التشدد السياسي”.

وأضاف: “لكن الإنسان الذي بداخلي أراد أن يبعث برسالة إلى جميع اليمنيين – بمن فيهم المتمردون – بأن هذا “كافٍ” وأن يخبر محمد عبد السلام ، كبير ممثلي الحوثي، أنه أخي على الرغم من كل المآسي التي لحقت باليمن وشعبه”.

وتابع قائلاً: “بعد مرور عام واحد على هذا المصافحة ، لا تزال النظرة اليمنية مفزعة ، أمراء الحرب أكثر هيمنة ، وبلدي أكثر دمارًا”.

يذكر أن اتفاقات تم التوصل إليها من جانب الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في جولة مفاوضات ستوكهولم للسلام عقدت بالسويد في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بشأن إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وتبادل الأسرى، وإعلان تفاهمات تعز، لكنها لم تنفذ بسبب تباين رؤى الطرفين حول تفاصيلها، واتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة التنفيذ.