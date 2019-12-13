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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..قرار مباغت من الرئيس هادي يثير جنون الزبيدي وولي عهد ابو ظبي ويطيح برجل الامارات والانتقالي في اليمن كلها جنوبها وشمالها ( صورة )

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