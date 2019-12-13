شكرا لمتابعة خبر عن بشرى سارة لليمنيين ..السلطات السعودية تباغت المغتربين اليمنيين في كل مدن المملكة وتعلن رسميا السماح لهم بالزواج من سعوديات وبشروط ميسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة لليمنيين ..السلطات السعودية تباغت المغتربين اليمنيين في كل مدن المملكة وتعلن رسميا السماح لهم بالزواج من سعوديات وبشروط ميسرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لليمنيين ..السلطات السعودية تباغت المغتربين اليمنيين في كل مدن المملكة وتعلن رسميا السماح لهم بالزواج من سعوديات وبشروط ميسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.