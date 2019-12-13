شكرا لمتابعة خبر عن اخبره الاطباء انه سيموت ولا شفاء لمرضه..لكن طبيب شعبي مغمور تدخل بشكل مفاجئ ودله على مكون واحد يلقيه الناس في الزبالة ..شاهد بالفيديو ماحدث ( فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اخبره الاطباء انه سيموت ولا شفاء لمرضه..لكن طبيب شعبي مغمور تدخل بشكل مفاجئ ودله على مكون واحد يلقيه الناس في الزبالة ..شاهد بالفيديو ماحدث ( فيديو )

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