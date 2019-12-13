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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..وزارة الدفاع الامريكية تباغت الملك سلمان وولي عهده بقرار عسكري صادم بعد عملية الطالب السعودي في قاعدة فلوريدا..والسعودية تفاجئهم بهذا الرد

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