إب.. قائد عسكري حوثي يختطف خمسة مواطنين

اختطف مسلحون تابعون لقيادي عسكري حوثي، خمسة مواطنين، في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي "صادق غراب" المعين من قبل المليشيا الحوثية قائداً لمعسكر الأمن العام، وجه مسلحيه باختطاف خمسة من أبناء محافظة إب، أثناء تواجدهم أمام محكمة غرب إب.



المصادر أكدت أن المختطفين هم : "سليمان عبدالحميد الشبيبي، وعبدالله مطيع الشبيبي، وعامر مسعد الازرقي، وحسين صالح المبارزي ، وحافظ الشبيبي"، فيما لم تورد أسباب الاختطاف.



وتأتي هذه الحملة في ظل انتهاكات يومية ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في المحافظة الخاضعة لسلطاتها، وتشير تقارير حقوقية حديثة عن وجود المئات من أبناء محافظة إب في سجون المليشيا.



وكان تقرير حديث لمنظمة الجند لحقوق الانسان كشف عن اختطاف مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 4 ألف مدني في إب خلال 5 سنوات من الانقلاب.



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