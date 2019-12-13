كويتي تحرش بفتاة وأمام الكاميرا و المحكمة لم تحكم عليه رغم ثبوت الأدلة لهذا السبب!

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عدن - ياسمين التهامي - خرج مواطن كويتي براءة من قضية تحرش بفتاة، مع ثبوت التحرش الذي صور بكاميرات المراقبة، واقديم الفتاة شكوى ضد في المخفر إلى أن القاضي لم يحكم عليه.

القضية بدأت عندما لم يتمالك مواطن كويتي كبير بالسن وهو على باب قبره، نفسه عندما كان يراجع أحد المراكز الصحية في محافظة حولي بالكويت، فقرر في غفلة من عقله أن يداعب بيده رقبة عاملة منزلية جمعها حظها التعيس مع من هو بعمر جدها.

وقررت معزبتها التي رأت المشهد أن تنتصر لعاملتها فاصطحبتها للمخفر، وسجلت بحقه شكوى تحريض على الفسق والفجور.

وقرر محقق المخفر انتداب المباحث لكتابة التحريات حول القضية، بعدما أنكر المتهم الاتهام، معللاً بأنه كبير السن ولم يسعفه النظر، وكان يريد اللعب مع الطفلة التي كانت تحملها العاملة بين ذراعيها، وأنه لمس رقبة الخادمة عن طريق الخطأ، وهنا كانت المفاجأة.

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فقد توصلت تحريات المباحث، وبعد الاطلاع على التسجيل الخاص بكاميرا المصعد، إلى أن السبعيني لمس رقبة الخادمة ثلاث مرات، وقال كلاماً لم يتم تفريغه في المحضر كون التسجيل لا يحتوي على الصوت.

وبعد إحالة ملف القضية لمحكمة الجنح، حكمت بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع وقف النفاذ.وفق ما أوردت صحيفة “الراي” الكويتية

فقد توصلت تحريات المباحث، وبعد الاطلاع على التسجيل الخاص بكاميرا المصعد، إلى أن السبعيني لمس رقبة الخادمة ثلاث مرات، وقال كلاماً لم يتم تفريغه في المحضر كون التسجيل لا يحتوي على الصوت.

وبعد إحالة ملف القضية لمحكمة الجنح، حكمت بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع وقف النفاذ.وفق ما أوردت صحيفة “الراي” الكويتية

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