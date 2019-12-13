شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تمنع فريق الصليب الأحمر من الدخول إلى الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منعت مليشيات الحوثي فريق منظمة الصليب الأحمر الدولي من الدخول الى مدينة الدريهمي بعد الإتفاق على إدخال فريق الصليب قافلة إغاثة واللقاء بالمدنيين المحاصرين.

وفي التفاصيل، منعت مليشيات الحوثي الفريق من الدخول واللقاء بالمدنيين الذين تحاصرهم المليشيات وتتخذهم دروعاً بشرية في مدينة الدريهمي وقامت بالإستيلاء على المساعدات الإغاثية التي كان ينوي فريق الصليب الأحمر تقديمها للمدنيين.

وبحسب المصادر، فإن منع المليشيات للفريق من الدخول الى المدينة جاء بعد ان سهلت قوات التحالف العربي والقوات المشتركة مرور القافلة في مناطق سيطرتهم بحسب الإتفاق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومليشيات الحوثي، إلا أن مليشيات الحوثي تخلفت ومنعت الفريق من الدخول خشية من انكشاف حقيقة اجرامهم بحق 80 مدني تحتجزهم المليشيات لإتخاذهم دروعاً بشرية والتمترس بهم.