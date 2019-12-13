الجيش الوطني ينتزع سلسلة جبلية من الحوثيين في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قال الجيش اليمني، إنه انتزع سلسلة جبلية استراتيجية من قبضة الحوثيين، في محافظة الجوف شمالي اليمن.

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وأكد اللواء الأول حرس حدود، أن قواته سيطرت على جبل قشعان وأجزاء واسعة من وادي سلبة، عقب هجوم واسع شنه الجيش على سلسلة جبل قشعان المطلة على وادي سلبة في مديرية خب والشعف شرق الجوف. وفق بيان نشر على فيسبوك.

وأوضح أن معارك عنيفة دارت مع الحوثيين اثر العملية النوعية المباغتة، تكبد الحوثيون خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”، وأشار أن ضربات طيران التحالف أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، ودمرت 3 عربات عسكرية، فيما تم إحراق آلية في أعالي جبل قشعان”.

وأضاف: قائد اللواء العميد هيكل حنتف أن “جبل قشعان تم استعادته بالكامل وكذا جميع التباب التي تقع في محيطه، وأشار أن العملية كانت خاطفة ومتأنية ومدروسة شاركت فيها وحدات من ألوية المحور الشمالي.

وتكمن أهمية سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية في كونها تتوسط وادي سلبة، الذي تتواجد فيه قبائل دهم الرافضة لوجود الحوثيين فيه كونها قبائل داعمة للشرعية وكثير من أبنائها يقاتلون في صفوف الجيش، بحسب قادة الجيش اليمني.