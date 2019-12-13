شاهد كلمة محافظ حضرموت في حفل تكريم 19 رائداً في مجال الفن الغنائي الحضرمي الأصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثاني اللواء ركن فرج سالمين البحسني، "إن ما قدّمه فنانونا من الجنسين، خلال أكثر من 40 عاماً أمراً يدعو للفخر والاعتزاز، حيث جسّد عطائهم قيم المحبة وواصلوا به جسور رسالة الفن الأصيل الذي دعا بالكلمة الهادفة المعبّرة إلى تجسيد قيم التسامح والمحبة ومعالجة قضايا المجتمع .



وأشاد المحافظ البحسني، خلال حضورة حفل تكريم 19 رائداً في مجال الفن الغنائي الحضرمي الأصيل، اقامته قيادة السلطة المحلية بالمحافظة اليوم كوكبة من رواد الفن الغنائي الحضرمي في مدينة المكلا، "بالأدوار البارزة لأعلام حضرموت في مجال الفن الغنائي الأصيل الذي ذاع صيته على مستوى الوطن وخارجه، والذين حملوا رسالة الفن وأطربوا عامة الناس، وصدحت حناجرهم وأبدعت قريحتهم بجميل الأداء واللحن والكلمات لتتجاوز الأغنية الحضرمية الحدود ولتطرب الآذان، ولتؤكد أن اللون الغنائي الحضرمي من أجمل وأرقى ألوان الغناء الطربي ".

وأشار المحافظ الى أن الأغنية الحضرمية امتزج فيها روح الإبداع والموسيقى مع عذوبة الكلمة واللحن وصدق الأداء ، لتمتع الجمهور بأداء موسيقي عالٍ، نفذت من خلاله إلى عمق المتلقي بما تحمله من أحاسيس وعواطف إنسانية نبيلة .

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وقال المحافظ : "إن تكريم الفنانين والمبدعين يعدّ عرفاً فنياً وتقليداً سنوياً اعتمدته السلطة المحلية يراد له أن يكون لحظة اعتراف وطني يخلّد سيرة جيل رواد الأغنية الحضرمية، ويسهم في اكتشاف مواهب شبابية جديدة تحمل مشعل الطرب الأصيل .

وأوضح أن للأغنية رسالة بثّ من خلالها الفنانون آمالهم وأفراحهم وأوجاعهم، وعبروا من خلالها عن صدق مشاعرهم ، مستشعرين دلالات إيصالها لذائقة الجمهور" .

وأضاف المحافظ : "ان الأغنية الحضرمية تتميز بأصالتها ومحافظتها على القيم التي تربى عليها الجيل الأول من الفنانين، والتي تعطي للفن طابعه وسماته الخاصة" ، معتبراً أن دعم الثقافة والفنون جزءً لا يتجزأ من رؤية التنمية الشاملة، مؤكداً أن الأغنية الحضرمية بما تتضمنه من قيم ومشاعر نبيلة ووجدانيات متأصلة في عمق تراثنا، كانت حاضرة بعمق في صلب مناصرة القضايا الوطنية.