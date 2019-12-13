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الشعلة والجلاء يتصدران بطولة الشهيد جعفر والإستقلال لكرة اليد الشاطئية بعدن 

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

الشعلة والجلاء يتصدران بطولة الشهيد جعفر والإستقلال لكرة اليد الشاطئية بعدن 

الخليج 365 - عدن

تصدر فريقا الشعلة والجلاء بطولة كاس الشهيد اللواء جعفر محمد سعد وكاس الاستقلال لكرة اليد الشاطئية لأندية محافظة عدن فئة الكبار، التي ينظمها اتحاد كرة اليد بعدن لمدة ثلاثة أيام في ساحل ابين بخور مكسر بمشاركة اندية الشعلة والتلال والجلاء وشباب المنصورة والنصر .

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وقد أسفرت منافسات البطولة عن فوز الجلاء على التلال وفوز الشعلة على شباب المنصورة وفوز الجلاء على النصر وفوز الشعلة على فريق النصر، بنتيجة 2 / 0 في كل مباراة .

وكما أسفرت المنافسات عن فوز الجلاء على النصر وفوز التلال على شباب المنصورة وفريق الشعلة على الجلاء وفريق التلال على فريق النصر بنفس النتيجة .

وستقام غدا السبت المباراتان الأخيرتان في هذه البطولة، حيث تجمع الأولى فريقي النصر وشباب المنصورة، فيما تجمع الثانية فريقي التلال و الشعلة.  

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