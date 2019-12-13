شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقرر الجمعية الوطنية بالانتقالي ل"اليمن العربي":استشهاد ابو اليمامة فجر ثورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن اليوم احتفل الجنوب بمؤئة شهيد الجنوب منيرمحمود ابو اليمامه، الذي لقب باسد الجنوب و محطم الارهاب وقائد اللواء الاول دعم واسناد وشارك في الحفل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي. وأكد هرهرة ل"الخليج 365"، أن ابو اليمامه وهو حي قاد ثورة ضد الارهاب ومن اجل استقلال الجنوب وكان استشهاده بمثابة اشعال جذوة هذه الثوره والتحرك الى الامام وقد قطع شوط كبير في ذلك. وأضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن اليوم روحه تحلق في سماء الجنوب مبشره بقرب تحقيق الاستقلال الناجز وبين هرهرة، أن بكاء الكثير من القيادات الجنوبية أثناء عرض الفيلم، بسبب الانفعال لمشاهد الفلم وتذكر المواقف وسماع صوت ابو اليمامه وحبهم له.



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