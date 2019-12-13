سلسلة الخروقات الحوثية تستمر في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، بمختلف أنواع الأسلحة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية إن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة ، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7. وأردفت المصادر أن عناصر المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة في الأطراف الشمالية من الجبلية بالأسلحة القناصة وبسلاح معدل البيكا والأسلحة الرشاشة الخفيفة. وصعدت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران عملياتها العسكرية على مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة ، منذ بدأ سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018 ، والتي لم تلتزم المليشيا بأي من بنودها التي وقعت عليها في السويد.

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