"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 13/12/2019 حتى الساعة 16:00 تاريخ 14/12/2019م.



وبحسب المركز فإن الطقس، في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء صحوة وباردة على المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية، حيث تتشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، و ريمه)، وغائم جزئياً نهاراً ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة خفيفة على أجزاء من مرتفعات ( حجة، المحويت، تعز، واب).

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أما المناطق الصحراوية، أجواء صحوة ليلاً، حيث تتشكل السحب المنخفضة المتفرقة نهاراً على اجزاء منها، والرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 05 إلى 15 عقدة.

وفي السواحل الغربية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا نهارأً، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

أما السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة على الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 05 إلى 15 عقدة على خليج عدن وباب المندب والشريط الساحلي الشرقي.

وفي أرخبيل سقطرى: أجواء غائمة جزئياً وهطول أمطار خفيفية، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 عقدة.

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، و ريمه) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.