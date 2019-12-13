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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالمقاومة الجنوبية ل"اليمن العربي": هذا أبو اليمامة الذي لا يعرفه الكثيرون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019
سيد مصطفي - الخليج 365
قال سيف المحرمي، القيادي في المقاومة الجنوبية، إن أبو اليمامة اليافعي الاسطوره الذي تحطمت على أبوابها معاقل الإرهاب والإرهابين، مبيناً أن هذا الشخص عرفه عن قرب لا يستطيع وصف مكانه أبو اليمامة وإنما هي أقوال تحولت إلى أفعال هذا الشخص نحيل الجسم كان يملك بداخله مشروع مترامية الأطراف مشروع حلم طال انتصاره لكل الجنوبيون كان يمتلك رؤيه بنظرات ثاقبه لمستقبل بناء أمن قوي لدوله الجنوب الذي ستكون استعادتها وليدة العقد القادم.
وأكد المحرمي ل"الخليج 365"، أن أبو اليمامة كان نبراس قومه في الأخلاق والتواضع شارك بالعديد من العمليات وضرب الإرهاب في عقر داره الذي أصبح الجنوب وعدن أمنه بفضل هذه الشخصيه الوطنية.
وأضاف القيادي في المقاومة الجنوبية، أن اليوم يمضي 100يوم من استهدافه من قبل قوى الضلاله والاستبداد أولاك الذي باعة أنفسهم للشيطان وقام بأطفاء شمعه كانت تضي سماء عدن والجنوب.
وبين المحرمي، أن تلك الشمعة أعادت لعدن والجنوب أمنها واستقرار إمنها الشهيد منير المعروف بكنيه أبو اليمامة وضع البنات الأولى لتأسيس أمن الجنوب العربي من المهره إلى باب المندب.
وأردف المحرمي، أنه ترك الشهيد رساله قويه سيتبناها ألآجيال القادمه وسيستندون إلى أقواله وأفعاله ومن هنا تبنى الأوطان أن تلك الأيادي الذي غدرت بتك الهامه الجنوبيه لن ولن تنال شي من تطلعات شعب الجنوب سيضلي شعب الجنوب يقدم الشهيد تلو الشهيد حتى يتحقق النصر المؤزر بإستعاده حريته وكرامته وبناء دولته الجنوبيه بإستعادتها على تراب الأرض الجنوبيه من المهره إلى باب المندب.
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