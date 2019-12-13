شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. المليشيا الحوثية تواصل حفر الأنفاق والخنادق في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تواصل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران سلسلة انتهاكاتها اليومية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

وبث المركز الإعلامي لألوية العمالقة، مشاهد مصورة تظهر قيام مليشيات الحوثي بحفر الأنفاق والخنادق واستحداث مواقع جديدة في مديرية التحيتا، كما تقوم المليشيات بالدفع بمجاميع مسلحة إلى المواقع المستحدثة. Advertisements وتقوم المليشيات الحوثية بالتصعيد العسكري في أكثر من منطقة جنوب الحديدة، في سعي منها لنسف الهدنة الأممية والقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المليشيا الحوثية تواصل حفر الأنفاق والخنادق في التحيتا بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.