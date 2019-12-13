شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة.. ارتفاع جنوني للدولار والريال السعودي امام الريال اليمني اليوم ( أسعار الصرف في صنعاء وعدن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مباشر من أسواق الصرافة .. الريال اليمني ينهار وارتفاع جنوني للدولار والسعودي اليوم ( أسعار الصرف في صنعاء وعدن) نيوز ماكس1 أسعارالشراء في #السوق السوداء بـ #صنعاء : جديد "الخليج 365" Advertisements ⬅️ الريال السعودي 155.00 ⬅️ الدولار الأمريكي 588.00 ???? #أسعارالشراء في #السوق السوداء بـ #عدن : ⬅️ الريال السعودي 157.20 ⬅️ الدولار الأمريكي 599.00 ???? أسعار الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي : ???? في #صنعاء : ⬅️ الشراء 3.7950 ⬅️ البيع 3.8050 ???? في #عدن : ⬅️ الشراء 3.8100 ⬅️ البيع 3.8200

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