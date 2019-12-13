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عدن - ياسمين التهامي - مواجهات هي الأعنف مع قوات الانتقالي بمختلف الأسلحة ... الجيش يعلن سيطرته الكاملة على أولى المدن ... "تطورات متسارعة

جديد اب برس : تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده Advertisements هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة يطرت القوات الحكومية اليمنية، الخميس، على مديرية المحفد من قبضة

المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوبي البلاد، حسبما ذكرت

مصادر متعددة.

وقالت مصادر محلية مسؤولة إن مواجهات عنيفة شهدتها مناطق واسعة من

مديرية المحفد بين القوات الحكومية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنو

وأكد أن القوات الحكومية أحكمت مساء الخميس سيطرتها كليا على المديرية

مشيرًا إلى أن قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين جراء المواجهات التي است

فيها مختلف الأسلحة.

وفي السياق، أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، استعادة قواته السيطر

على مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي البلاد، وطرد قوات المجلس

الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وذكر موقع ”سبتمبر نت“ الناطق باسم الجيش الوطني، (قوات حكومية)، أ

القوات ”استعادت السيطرة على مديرية المحفد، في محافظة أبين، جنوبي

البلاد، من قبضة ميليشيات المجلس الإنتقالي، التي لاذت بالفرار“.

وأوضح “ أن قوات الجيش، داهمت صباح الخميس، عددا من المواقع التي

يتحصن بها عناصر تخريبية، تابعة لميليشيا المجلس الإنتقالي، عقب تنفيذه

أعمال تخريبية واعتداءات على قوات الجيش في مديرية المحفد“.

وأضاف ”ضبطت قوات الجيش خلال المداهمة بعض من تلك العناصر التخ

في المديرية“.

وأشار البيان إلى أن هذا “ يأتي عقب تعرض قوات الجيش الوطني، خلال ا

الماضية، لأكثر من محاولة اعتداء واستفزازات متكررة من قبل ميليشيات تابع

للمجلس الانتقالي بهدف عرقلة وصول اللواء الأول ”حماية رئاسية“ إلى

العاصمة المؤقتة عدن بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض“.

وتقع المحفد (البوابة الشرقية لمحافظة أبين) على الحدود بين أبين في الجن

اليمني وشبوة شرق البلاد وتقدر مساحتها الكلية بنحو 256,2 كم وتتكون ”

سلاسل جبلية شديدة الوعورة“.

وخاضت القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال

مواجهات مسلحة في أغسطس الماضي، اسفرت عن سيطرة الانتقالي على

مدينة عدن، وأهم مدن الجنوب اليمني.

ورعت

الرياض) نص على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنو

وإعادة ترتيب القوات تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية. ويواجه الاتفاق تعث

في التنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين. يطرت القوات الحكومية اليمنية، الخميس، على مديرية المحفد من قبضةالمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوبي البلاد، حسبما ذكرتمصادر متعددة.وقالت مصادر محلية مسؤولة إن مواجهات عنيفة شهدتها مناطق واسعة منمديرية المحفد بين القوات الحكومية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنووأكد أن القوات الحكومية أحكمت مساء الخميس سيطرتها كليا على المديريةمشيرًا إلى أن قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين جراء المواجهات التي استفيها مختلف الأسلحة.وفي السياق، أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، استعادة قواته السيطرعلى مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي البلاد، وطرد قوات المجلسالانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.وذكر موقع ”سبتمبر نت“ الناطق باسم الجيش الوطني، (قوات حكومية)، أالقوات ”استعادت السيطرة على مديرية المحفد، في محافظة أبين، جنوبيالبلاد، من قبضة ميليشيات المجلس الإنتقالي، التي لاذت بالفرار“.وأوضح “ أن قوات الجيش، داهمت صباح الخميس، عددا من المواقع التييتحصن بها عناصر تخريبية، تابعة لميليشيا المجلس الإنتقالي، عقب تنفيذهأعمال تخريبية واعتداءات على قوات الجيش في مديرية المحفد“.وأضاف ”ضبطت قوات الجيش خلال المداهمة بعض من تلك العناصر التخفي المديرية“.وأشار البيان إلى أن هذا “ يأتي عقب تعرض قوات الجيش الوطني، خلال االماضية، لأكثر من محاولة اعتداء واستفزازات متكررة من قبل ميليشيات تابعللمجلس الانتقالي بهدف عرقلة وصول اللواء الأول ”حماية رئاسية“ إلىالعاصمة المؤقتة عدن بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض“.وتقع المحفد (البوابة الشرقية لمحافظة أبين) على الحدود بين أبين في الجناليمني وشبوة شرق البلاد وتقدر مساحتها الكلية بنحو 256,2 كم وتتكون ”سلاسل جبلية شديدة الوعورة“.وخاضت القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي المطالب بالانفصالمواجهات مسلحة في أغسطس الماضي، اسفرت عن سيطرة الانتقالي علىمدينة عدن، وأهم مدن الجنوب اليمني.ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي، اتفاقا بين الجانبين (اتفالرياض) نص على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنووإعادة ترتيب القوات تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية. ويواجه الاتفاق تعثفي التنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.

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