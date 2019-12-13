حضرموت: مصلحة الهجرة بالوادي تستأنف عملها بعد توقف استمر أسبوعين

أكد مصدر أمني، اليوم الجمعة، استئناف العمل بمصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت، شرقي اليمن، بعد توقف دام أكثر من اسبوعين.



وقال المصدر لـ"يمن شباب نت": إن "العمل بدأ مرة أخرى، بفرع مصلحة الهجرة والجوازات بالوادي بعد إجراء عملية تسليم المدير الجديد "الرائد مساعد عبدالله بن طالب"، لمهامه كاملة".



ووجه مدير عام أمن وادي وصحراء حضرموت، العميد مبارك العوبثاني، بتكثيف أعمال المصلحة، لإنجاز المعاملات العالقة، واستقبال الطلبات الجديدة، ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم.



وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، بشأن تكليف "بن طالب" مدير لفرع المصلحة، خلفاً "للعميد عبد الماجد العامري" الذي رفض تسيلم المهام بتوجيه من محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني. بدوره وجه وزير الداخلية بإيقاف العمل بالمصلحة حتى يتم تسليم المدير الجديد مهامه كلياً.

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