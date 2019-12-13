شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تحذير خطير وعاجل الى كل المواطنين اليمنيين هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية خاصة الأطفال وكبار السن من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ 24 ساعة القادمة.

جديد "الخليج 365"

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وحذر المركز في نشرته الجوية تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات تعز، إب، المحويت، حجة، وريمة من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.

وأشار إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية الشمالية الغربية ستكون صحوة وباردة، حيث تتشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات تعز، إب، المحويت، حجة، وريمة، وغائمة جزئياً نهاراً واحتمال هطول أمطار متفرقة خفيفة على أجزاء من مرتفعات حجة، المحويت، تعز، وإب.

ولفت المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوة ليلاً، وتتشكل السحب المنخفضة المتفرقة نهاراً على أجزاء منها، وصحوة إلى غائمة جزئياً نهاراً بالسواحل الغربية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وذكر أن الأجواء بالسواحل الجنوبية والشرقية ستكون غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة على الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عُقدة على خليج عدن وباب المندب والشريط الساحلي الشرقي.

وفي أرخبيل سقطرى، ستكون الأجواء غائمة جزئياً وهطول أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 عقدة.