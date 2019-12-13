شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : أنباء عن تصفية شقيق عبدالملك الحوثي في صنعاء ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة في العاصمة صنعاء تفاصيل حصرية حول حقيقة اختفاء حمزة الحوثي شقيق زعيم المتمردين الحوثيين في ظروف غامضة.

وقالت المصادر لـ(نافذة اليمن)، أن حمزة بدر الدين الحوثي قد يكون تم تصفيته في إطار صراع الاجنحة في صفوف قيادات الصف الاول لميليشيات الحوثي .. مشيرة إلى أن ظروف تصفية حمزة الحوثي تشبه إلى حد ما تصفية قيادات الصف الأول في الجماعة .

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وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت خلال اليومين الماضيين عن إختفاء مفاجئ للقيادي حمزة الحوثي الذي ولم يعرف مصيره منذ أكثر من عام .

وقالت المصادر، أن حمزة الحوثي وقع ضحية صراع الأجنحة على النفوذ والسلطة رغم قربه من زعيم المليشيا , وهو ما يكشف عن قوى خفية تدير مليشيا الحوثي وتتحكم بها .

وقالت إن بداية تهميش " حمزة الحوثي " ، عندما بدأ في خلافات مع رئيس وفد الحوثيين للمفاوضات " محمد عبد السلام " حول الشركات النفطية التي أنشأها عبد السلام والحصول على النفط الإيراني بشكل مجاني , واستحواذه على التمويل الخاص بشبكة قناة المسيرة التي تبث من لبنان وإصداره قرارات بمنع قيادات حوثية من الظهور في القناة.