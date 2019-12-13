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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. الحوثية تشيع عددا من قتلاها وسط خسائر فادحة تتلقاها بمختلف الجبهات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
شيعت مليشيا الحوثي عددا من قتلاها بمحافظة إب وسط اليمن في ظل عمليات تحشيد لرفد جبهاتها المنهارة بمقاتلين جدد وسط رفض مجتمعي واسع لتلك الدعوات.
مصادر محلية أفادت بأن مليشيا الحوثي تلقت خسائر فادحة الأيام القليلة الماضية بعدد من مقاتليها بمختلف الجبهات بنيران القوات الحكومية وخسرت مواقع عدة خصوصا في جبهات تعز والضالع.
وبحسب المصادر فقد شيعت اليوم أربعة قتلى ليرتفع عدد القتلى إلى تسعة أشخاص بعدد من مديريات المحافظة خلال يومين، والذين لقوا حتفهم بنيران قوات الجيش الوطني بجبهة الفاخر بمحافظة الضالع.
وقالت المصادر إن المليشيا شيعت الصريع عمر صالح الحجيلي بمديرية الرضمة، والصريع مصلح مقبل المعيضي بمديرية الظهار، والصريع محمد عبدالله صالح الغبسي بمديرية يريم.
وتأتي عمليات التشيع هذه بعد ساعات من تشيع المليشيا لعدد من قتلاها بينهم "أسامة علي عياش وسالم سعيد الحريبي وحمزة أحمد أبو أصبع"، في ظل خسائر بشرية كبيرة تتلقاها المليشيا الحوثية بمختلف جبهات القتال.
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