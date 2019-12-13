شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف كانت ردة فعلها!.. مذيعة حسناء تتعرض للضرب على " مؤخرتها " من شاب على الهواء مباشرة.. شاهد ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار موقع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل التواصل، جدلاً واسعاً، بعدما أظهر متسابقاً وهو يتحرش المتسابقين بمذيعة كانت تغطي ماراثون في مدينة سافانا، بولاية جورجينا الأمريكية. وأثناء عمل المذيعة أليكس بوزارجيان وتغطيتها المباشرة للماراثون، قام أحد المتسابقين بضربها على مؤخرتها، فتوقفت عن الحديث للحظات من الصدمة، قبل أن تتمالك نفسها وتتابع التغطية الصحفية.

ورغم عدم ردها على التحرش مباشرة أثناء عملها، قامت بوزارجيان بعد انتهاء السباق بتوجيه رسالة للمتحرش عبر صفحتها الرسمية في “تويتر”، كتبت فيها: “إلى الرجل الذي تحرش بي أثناء عملي صباحا، لقد اعتديت علي وأحرجتني. لا ينبغي أن تتحمل النساء هذا الشيء (التحرش) لا في العمل ولا في أي مكان آخر”. جديد "الخليج 365" Advertisements ولاقت تغريدة بوزارجيان رواجا كبيرا، حيث تم إعادة نشر التغريدة 195 ألف مرة، وحصلت على 730 ألف إعجاب، وتلقت المذيعة عددا هائلا من رسائل الدعم.

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