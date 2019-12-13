شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ..الرئيس هادي يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة تقصم ظهر عيدروس الزبيدي ويسحب من تحت يده القوة الجنوبية الضاربة التي كان يتفاخر بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..الرئيس هادي يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة تقصم ظهر عيدروس الزبيدي ويسحب من تحت يده القوة الجنوبية الضاربة التي كان يتفاخر بها

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان ..الرئيس هادي يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة تقصم ظهر عيدروس الزبيدي ويسحب من تحت يده القوة الجنوبية الضاربة التي كان يتفاخر بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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