شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة ..شاب جريء وشجاع يباغت الجميع ويقتحم قبل قليل معسكر اللواء "35" ويثير الرعب والهلع وحالة استنفار قصوى للقوات الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ..شاب جريء وشجاع يباغت الجميع ويقتحم قبل قليل معسكر اللواء "35" ويثير الرعب والهلع وحالة استنفار قصوى للقوات الشرعية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطورة ..شاب جريء وشجاع يباغت الجميع ويقتحم قبل قليل معسكر اللواء "35" ويثير الرعب والهلع وحالة استنفار قصوى للقوات الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.