في غاية الخطورة محمد بن سلمان يفجر قنبلة مدوية و يمر أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام..تفاصيل حصرية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بنجل الرئيس السابق احمد علي في العاصمة الاماراتية ابو ظبي .

ونقل موقع عناوين بوست عن مصادر سياسية مطلعة ان نجل الرئيس اليمني السابق التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش لقاء الاخير بولي العهد الاماراتي محمد بن زايد

التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بنجل الرئيس السابق احمد علي في العاصمة الاماراتية ابو ظبي .

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