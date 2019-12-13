- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تعترف بمقتل "هبرة" بغارة جوية للتحالف في كتاف صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019
صعدة - الخليج 365
اعترفت مليشيا الحوثي، بمقتل قيادي من عناصرها بغارة للتحالف العربي في محافظة صعدة، شمال اليمن.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن مقتل قيادي من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بغارة لطيران التحالف العربي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
حيث شن طيران التحالف غارة استهدفت تجمعا لمليشيا الحوثي في المديرية أسفرت عن مقتل عدد من الحوثيين وجرح آخرين.
ولقى القيادي في صفوف المليشيات المدعو ( جعفر عبد الله هبرة ) قائد كتيبة ما تسمى التدخل السريع، مصرعه في الغارة إلى جانب اخرين من العناصر الإرهابية الخارجة عن النظام و القانون.
ويوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019م اعترفت ميليشيا الحوثي، عبر وسائل إعلامها بمقتل هبرة، وأعلنت تشييعه في مديرية سحار بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحركة الإرهابية الإنقلابية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تعترف بمقتل "هبرة" بغارة جوية للتحالف في كتاف صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.