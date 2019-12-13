الحوثية تعترف بمقتل "هبرة" بغارة جوية للتحالف في كتاف صعدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

صعدة - الخليج 365



اعترفت مليشيا الحوثي، بمقتل قيادي من عناصرها بغارة للتحالف العربي في محافظة صعدة، شمال اليمن.

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وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن مقتل قيادي من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بغارة لطيران التحالف العربي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

حيث شن طيران التحالف غارة استهدفت تجمعا لمليشيا الحوثي في المديرية أسفرت عن مقتل عدد من الحوثيين وجرح آخرين.

ولقى القيادي في صفوف المليشيات المدعو ( جعفر عبد الله ‎هبرة ) قائد كتيبة ما تسمى التدخل السريع، مصرعه في الغارة إلى جانب اخرين من العناصر الإرهابية الخارجة عن النظام و القانون.

ويوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019م اعترفت ميليشيا الحوثي، عبر وسائل إعلامها بمقتل هبرة، وأعلنت تشييعه في مديرية سحار بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحركة الإرهابية الإنقلابية.