قتلى المليشيا في الضالع والحديدة زوّار يوميين لمستشفيات ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

لا يمر يوم دون أن تصل جثث قتلى للحوثيين من جبهات مختلفة إلى محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وتعد جبهتا الضالع والحديدة أكثر الجبهات التي تستقبل منها مستشفيات ذمار جثثا لقتلى المليشيا بشكل يومي.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري وحتى مساء الأربعاء، شيعت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، نحو 24 قتيلاً من عناصرها لقوا مصرعهم بجبهات الضالع وتعز والحديدة.

وتؤكد مصادر طبية أن مليشيا الحوثي شيعت منذ بداية الأسبوع الجاري نحو 24 قتيلاً إلى مقابر لعناصرها في مدينة ذمار وعدد من مديرياتها.

وتابعت المصادر أن المليشيات شيعت، منذ يوم السبت وحتى الثلاثاء، نحو 12 قتيلاً، بينما شيعت مساء الأربعاء 12 قتيلاً آخرين.

وتؤكد المصادر أن العدد المعلن هو جزء من حصيلة تكبدتها المليشيات في جبهات القتال بالضالع وتعز والساحل الغربي.

وبسحب المصادر، فقد شيعت المليشيات قتلاها من هيئة مستشفى ذمار العام إلى مقبرة قتلاها الواقعة في مقبرة ذمار العامة، إذ تكتظ ثلاجة المستشفى بالعشرات من قتلى المليشيات.

وتلفت المصادر إلى أن من تم دفنهم يوم أمس الأربعاء والبالغ عددهم 12 قتيلاً هم:

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- صالح القبيسي - مديرية عنس

- بلال عبده الضبياني - مديرية عنس

- نشوان طيبة - مديرية عنس

- محمد محمد الرقيمي - مديرية الحدا

- عارف عبدالولي عبسين - مديرية الحدا

- نصر أحمد القفري - ميفعة عنس

- محسن البريهي - مديرية جبل الشرق

- يحيى الضبياني - مديرية المنار

- عبده الصقري - مديرية ضوران

- حسين المقشي - مديرية جهران

- عزالدين القرودي

- عبده أحمد مستور.