عاجل.. نيران الحوثي تصيب إمداد ضباط الإرتباط بالحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365



أصابت نيران الحوثي، إمداد ضباط الإرتباط في إحدى النقاط بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

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وفي التفاصيل، أطلقت مليشيات الحوثي النار على نقطة ضباط الإرتباط بمدينة الحديدة، الجمعة 13 ديسمبر /كانون الأول 2019، مستخدمة الأسلحة القناصة والمتوسطة.

وقال مصدر عسكري ميداني أن قناصة المليشيات أطلقت النار وأصابت إمداد ضباط الإرتباط في نقطة سيتي ماكس بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 صوب المنطقة.

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية صعدت خلال فترة الهدنة الأممية من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ووصل الأمر إلى إستهداف نقاط ضباط الإرتباط التي وضعتها لجنة إعادة الإنتشار الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار.