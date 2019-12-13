شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لأول مرة في اليمن .. وسيلة مواصلات غريبة تستخدمها الفتيات في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة في أوساط الفتيات بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. حيث بدأت الكثير من الفتيات باستخدام الدراجات النارية للتنقل في شوارع صنعاء وهي الظاهرة الغريبة على المجتمع اليمني الذي ينظر بنظرة غريبة للفتيات التي يستخدمن الدراجات النارية. جديد "الخليج 365" Advertisements ومع انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لفتيات في قلب العاصمة صنعاء يستخدمن الدراجات النارية كوسيلة للتنقل حيث يركبن الدراجات النارية خلف السائق. وأوضح الناشطون أن العادات والتقاليد في اليمن لا تسمح بذلك إلا أن تلك الفتيات كسرت الحاجز الاجتماعي ولأول مرة في اليمن، وتظهر في الصورة فتاتين يقلهن مالك دراجة نارية.

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