شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يرأس اجتماعاً بلجنة الاحتفاء بالذكرى ال20 لرحيل الشاعر المحضار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً بلجنة التحضير للإحتفاء بالذكرى ال 20 لرحيل الشاعر الغنائي الكبير حسين أبوبكر المحضار، بحضور المديرين العامين لمديريتي الشحر والمكلا . Advertisements وشدد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التحضير الجيد لإظهار المناسبة بشكل يليق بما قدّمه الشاعر المحضار وما خلّفه من إرث فني وقصائد خالدة . ودعا المحافظ إلى الاستعانة بذوي الاختصاص وتشكيل لجان فاعلة ومصغرة في مديريتي الشحر والمكلا، ودراسة الفعاليات المقترحة للإحتفاء الأمثل بهذه المناسبة التي تختص بأحد أبرز أعلام الأدب الشعبي. وأكد المحافظ دعمه المطلق لإنجاح عمل اللجنة، وتوثيق أعمال المحضار ، واعتماد تنفيذ مقترحات اللجنة التي تصب في مجرى حفظ التراث الغنائي للشاعر المحضار .

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