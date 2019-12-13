شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة: عودة أكثر من 5000 صومالي إلى الصومال من اليمن منذ عام 2017 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 عاد أكثر من 5000 صومالي إلى ديارهم بفضل دعم السفر من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لمدة عامين. وفي بيان ، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، أن المفوضية ساعدت 5087 لاجئًا صوماليًا على العودة إلى ديارهم من اليمن منذ عام 2017 وتعد عمليات العودة الطوعية جزءًا من برنامج العودة التلقائية بمساعدة المفوضية الذي تعد المنظمة الدولية للهجرة شريكًا له. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة الدعم التشغيلي لحركات عودة اللاجئين من خلال استئجار قارب ، وتقديم الدعم الطبي عند الوصول والمساعدة في الوصول إلى الوجهات النهائية للاجئين. وتستضيف اليمن ثاني أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين في العالم ، حوالي 250 ألف لاجئ.



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