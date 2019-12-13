الانقلاب يصفي عشرات الضباط الموالين لصالح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

كشفت مصادر في صنعاء، عن تصفية ميليشيا الحوثي الإنقلابية للعشرات من ضباط الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي صالح أمس الأول في معسكر (الصباحة) بعد استدراجهم إليه.



ونقلت جريدة عكاظ السعودية عن مصدر من أسرة أحد الضباط "هناك عشرات من ضباط الحرس الجمهوري ممن رفضوا القتال مع المليشيا طوال الفترة الماضية، وبعد أن قطعت مرتباتهم لسنوات تم إقناعهم الأسبوع الماضي من قبل حوثيين بضرورة الحضور إلى معسكر الصباحة لتسجيل أنهم لا يزالون أحياء وسيتم صرف مرتباتهم فوراً" .

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وأضاف: «الضباط فور وصولهم إلى المعسكر جرى اختلاق خلاف معهم وتمت تصفيتهم بالكامل، ولا تزال المليشيا حتى اليوم ترفض تسليم جثثهم إلى عائلاتهم» ..

وأكد أن هناك ضباطا آخرين وجنودا من الحرس الجمهوري والأمن المركزي تمت تصفيتهم في الأشهر الماضية ولا تزال عائلاتهم تبحث عنهم وبعضهم لا يزالون في سجون سرية مخفيين.

وتواصل المليشيا الحوثية فرض الإقامة الجبرية على عدد من الضباط الكبار الموالين للرئيس السابق؛ أبرزهم اللواء مهدي المقولة، الذي فرضت عليه حراسة في منزله ومنعته من التحرك، فيما اختطفت حراساته وترفض الإفراج عنهم، وكذلك تعمل على إقصاء كافة القيادات الموالية لحزب المؤتمر من موظفي المؤسسات الحكومية من وظائفهم.