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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصطفى نعمان ينتقد التحالف الوطني للأحزاب اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019
الخليج 365 - خاص
إنتقد الدبلوماسي اليمني، مصطفى أحمد نعمان، التحالف الوطني للأحزاب الذي أعلن عنه خلال إستئناف جلسات البرلمان في سيئون .
وقال النعمان في تغريدة له بتويتر، "فكرة التحالفات الحزبية ترتبط بالانتخابات التي يفترض ان تكون نتيجتها تحقيق مصلحة عامة، الا في اليمن فإنها ترتبط باستنساخ يستهدف استمرار مصالح خاصة للقيادات" .
وأضاف "التحالف الوطني نموذجا مشوها مكررا ضم أحزابا لا يعرفها الا الله والراسخون في العلم!" .
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