مصطفى نعمان ينتقد التحالف الوطني للأحزاب اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

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إنتقد الدبلوماسي اليمني، مصطفى أحمد نعمان، التحالف الوطني للأحزاب الذي أعلن عنه خلال إستئناف جلسات البرلمان في سيئون .

وقال النعمان في تغريدة له بتويتر، "فكرة التحالفات الحزبية ترتبط بالانتخابات التي يفترض ان تكون نتيجتها تحقيق مصلحة عامة، الا في اليمن فإنها ترتبط باستنساخ يستهدف استمرار مصالح خاصة للقيادات" .

وأضاف "التحالف الوطني نموذجا مشوها مكررا ضم أحزابا لا يعرفها الا الله والراسخون في العلم!" .