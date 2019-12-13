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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل يقارن بين اليمني والالماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019
كما في كل عام يعلن محرك البحث غوغل عن قائمة أكثر الكلمات التي تم البحث عنها. في هذا العام تصدر في ألمانيا اسم ريبيكا قائمة البحث، بعد أن اختفت تلميذة من برلين في شهر فبراير/شباط الماضي.
في المركز الثاني جاءت كنيسة نوتردام في باريس، التي احترق سقفها في شهر أبريل/نيسان من هذا العام.
وفي المركز الثالث جاء كأس العالم لكرة اليد، ثم صانع الموضة كارل لاغرفيلد، الذي توفي هذا العام.
يليه اسم "يولن" وهو الطفل ذو العامين الذي علق في مغارة في إسبانيا، ولم يستطع رجال الإنقاذ إخراجه، فتوفي فيها.
ثم جاءت عبارات: الانتخابات الأوروبية، كأس العالم للسيدات، 30 سنة على سقوط الجدار، توماس كوك، غريتا تونبيرغ.
وفيما يبدو لازال اليمنيون عالقون منذ أعوام بالبحث عن أخبار اليمن والحرب وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي تويتر والفيسبوك التي تتصدر عمليات البحث في اليمن .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.