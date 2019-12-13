جوجل يقارن بين اليمني والالماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

كما في كل عام يعلن محرك البحث غوغل عن قائمة أكثر الكلمات التي تم البحث عنها. في هذا العام تصدر في ألمانيا اسم ريبيكا قائمة البحث، بعد أن اختفت تلميذة من برلين في شهر فبراير/شباط الماضي.



في المركز الثاني جاءت كنيسة نوتردام في باريس، التي احترق سقفها في شهر أبريل/نيسان من هذا العام.

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وفي المركز الثالث جاء كأس العالم لكرة اليد، ثم صانع الموضة كارل لاغرفيلد، الذي توفي هذا العام.

يليه اسم "يولن" وهو الطفل ذو العامين الذي علق في مغارة في إسبانيا، ولم يستطع رجال الإنقاذ إخراجه، فتوفي فيها.

ثم جاءت عبارات: الانتخابات الأوروبية، كأس العالم للسيدات، 30 سنة على سقوط الجدار، توماس كوك، غريتا تونبيرغ.

وفيما يبدو لازال اليمنيون عالقون منذ أعوام بالبحث عن أخبار اليمن والحرب وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي تويتر والفيسبوك التي تتصدر عمليات البحث في اليمن .