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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة ...اشهر راقصة عربية تصعق الشعب السعودي وتنشر صورة فاضحة لها مع اشهر سعودي في المملكة كلها ( صورة فاضحة وخادشة للحياء )

تسببت صورة قديمة للفنان محمد عبده برفقة الراقصة المصرية فيفي عبده في حالة من الجدل والإستياء على مواقع التواصل الإجتماعي .

ونشرت الراقصة المصرية الصورة التي كانت ترقص فيها بجانب المطرب الكبير على وقع أغنية له .

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وعلقت قائلة : مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية أيوه بحبك وبحبكم أوي أوي .

وانتشرت الصورة بشكل واسع وسط حالة من الإستياء ، إذ أكد المعلقين أن تلك اللقطات لا تليق بفنان بتاريخ المطرب محمد عبده .

كما عبرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن صدمتها بعد انتشار الصورة قائلة : فيفي عبده مع محمد عبده. . والله ماطلعت هين يا أبو نورة ، طحت من عيني بعد ما كنت عالي .