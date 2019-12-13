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صنعاء - ياسمين الخيامي - مباشرة من محلات الصرافة..الريال اليمني ينهار ويسقط ارضا والريال السعودي والدولار يوجهان له الضربة القاضية ( الاسعار ظهر اليوم الجمعة 13/12/2019 )

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