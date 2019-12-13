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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القديمي: القوات المشتركة جاهزة وقادرة على حسم معركة الحديدة
الجمعة 13 ديسمبر 2019
الخليج 365
أكد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي أن القواتت المشتركة جاهزةوقادرة على حسم معركة الحديدة .
وقال في تغريدة له بتويتر، "أأكد للجميع ان قوات المقاومة المشتركة تهامية وعمالقه وحراس جمهورية جاهزون وقادرون على حسم معركة الحديدة" .
وأضاف "لكن تظل القرارات السياسية هى العائق أمامها كون الحكومة الشرعية ملتزمة امام المجتمع الدولي" .
وفي وقت سابق، دعا وليد القديمي، رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، إلى إعطاء توجيهاته لتحرير الحديدة .
وقال القديمي في سلسلة تغريدات في تويتر، بالذكرى الأولى، للتوقيع على إتفاق السويد، "قبلنا بالسلامة ولازلنا نمد أيدينا للسلام ندعم جهود المجتمع الدولي ولكن ترفض مليشيات الحوثي كل الطرق للسلام ،واصبح ابناء تهامة يدفعون الثمن كل يوم".
وأضاف "ادعوا فخامة الرئيس الشرعي المشير الركن عبدربه منصور هادي بأعطاء اوامره لتحرير الحديدة فأبنائها يموتون كل يوم" .
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