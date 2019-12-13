شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني يداهم أوكار الإرهاب ويلقي القبض على قيادي بارز في الانتقالي ... انفجار الوضع عسكريا جنوب اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مأساة طفل سعودي.. خطأ طبي يدخله في غيبوبة منذ 7 أشهر (فيديو) قطر تباغت السعودية والامارات وتختار هذه المحافظة اليمنية من بين كل المحافظات وتقدم لابنائها هدية لا تقدر بثمن ..لن تصدق ماذا قدمت قطر رغم ان الشرعية قطعت العلاقة معها الحوثيون يستهدفون 50 ألف شبكة «واير لس» ومصير مجهول لآلاف العاملين الأميرة هيا بنت الحسين : تباغت الجميع وتفجر مفاجأة صادمة عن حاكم دبي تتعلق بابنتيهما وتدخل للمحكمة بابتسامة الواثق بالنّصر

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