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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست عدن ولا صنعاء ولا تعز ولا حتى صعدة ..بيان تحذيري دولي لليمنين وغير اليمنيين بعدم الذهاب الى هذه المدينة ابدا لأنها اخطر مكان في اليمن شماله وجنوبه

2019/12/13 الساعة 10:42 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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